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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг ответил на вопрос по поводу слухов об увольнении

25 Мая 2024 • 17:23 Комментировать
Манчестер Сити
0:2
Манчестер Юнайтед
1 9.00 X 5.70 2 1.33
2-й тайм

Перед началом финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разговоры о том, что эта игра может стать для него последней у руля команды.

«Я не говорю о своём будущем. Сейчас вопрос не во мне, а в команде и завоевании кубка», - сказал тен Хаг BBC TV.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед» даже при победе в кубковом финале.

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Сегодня, 25 Мая
17:49 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» ведёт 2:0 у «Манчестер Сити» после первого тайма финала Кубка Англии
17:23 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг ответил на вопрос по поводу слухов об увольнении
17:09 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг высказался перед стартом финала Кубка Англии
16:56 · Англия. Кубок Англии
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16:41 · Англия. Кубок Англии
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16:30 · Англия. Кубок Англии
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16:24 · Англия. Кубок Англии
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16:17 · Англия. Кубок Англии
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16:04 · Англия. Кубок Англии
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