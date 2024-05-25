Тен Хаг ответил на вопрос по поводу слухов об увольнении

Перед началом финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разговоры о том, что эта игра может стать для него последней у руля команды.

«Я не говорю о своём будущем. Сейчас вопрос не во мне, а в команде и завоевании кубка», - сказал тен Хаг BBC TV.

Следить за игрой между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед» даже при победе в кубковом финале.

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу