Тен Хаг высказался перед стартом финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед началом финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Второй год подряд мы в финале, но в этом году мы хотим победить. У нас хорошее настроение, сильный дух, сильная вера, сильный соперник. Мы должны отдаться полностью, быть храбрыми и доставлять сопернику проблемы. Мы должны атаковать и быть агрессивными, должны показать менталитет, и тогда у нас будет шанс выиграть», - сказал тен Хаг в комментарии для BBC TV.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.