Майну: «Выйти на поле в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» — это мечта, ставшая явью»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в преддверии финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» поделился своими ожиданиями от этой игры.

«В детстве все вокруг меня были фанатами «Сити» – лишь немногим из нас приходилось болеть за «Юнайтед». Выйти на поле в дерби в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью», — цитирует Майну The Guardian.

Также 19-летний футболист отметил, что манкуниацы обладают хорошим командным духом и способны показать достойную игру в предстоящей встрече.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 25 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.