Игрок «Манчестер Сити»: «Мой отец болеет за «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признался, что его отец является болельщиком «Манчестер Юнайтед».

«Несколько членов моей семьи являются болельщиками «Манчестер Юнайтед». За «Манчестер Юнайтед» болеет мой отец, но сейчас он ведёт себя чуть тише. Я надеюсь изменить его позицию, но он держит своё слово и является честным», - сказал Фоден в программе BBC Match of the Day.

В субботу «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии. Следить за игрой на стадионе «Уэмбли» можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.