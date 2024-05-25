Каземиро исключили из заявки «Манчестер Юнайтед» - известна причина

В субботу «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Опытного полузащитника Каземиро не оказалось в заявке «красных дьяволов» на эту игру. Журналист Джеймс Дакер написал в социальных сетях о том, что в последний момент в списке запасных игроков Каземиро заменил Вилли Камбвала. Дело в том, что Каземиро получил повреждение. Бразилец, как отмечается, не был готов к игре на 100%.

Ознакомиться со стартовым составом «Манчестер Юнайтед» на финальный поединок Кубка Англии можно в нашей новости.

Следить за игрой между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции.