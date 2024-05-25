«Закрытой игры здесь быть не может»: Канчельскис - о финале Кубка Англии

Помимо финального, 30 тура РПЛ в субботний день проходит ещё и множество финалов национальных кубков. Один из них – финал Кубка Англии, в рамках которого «Манчестер Сити», чемпион Англии сыграет на «Уэмбли» с провалившим сезон «Манчестер Юнайтед».

Бывший игрок манкунианцев Андрей Канчельскис поделился своими мыслями об игре.

«Встречаются враждующие команды, настроя и желания будет много. Кто как настроится, тот так и проведет матч. По мастерству и всему остальному, конечно, «Сити» выше, но в финале это не работает. Тут не может быть закрытой игры», - говорит Канчельскис для Sport24.

Напомним, что следить за событиями финала Кубка Англии можно будет в текстовой трансляции от нашего портала. До старта встречи менее часа!