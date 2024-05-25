«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на финал

В субботу вечером «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся на «Уэмбли» в финале Кубка Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал такой состав: Ортега, Уокер, Стоунс, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, доверил места на поле таким футболистам: Онана, Далот, Варан, Мартинес, Уан-Биссака, Майну, Мактоминай, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.