Фернандеш обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

«Я понимаю, что это был сложный сезон для вас. Мы не показали то, на что вы рассчитывали. Команда не соответствовала уровню вашей поддержки. «Манчестер Юнайтед» - это нечто большее, чем просто красивое название. Это то, что мне глубоко небезразлично», - передает слова португальского футболиста The Players Tribune.