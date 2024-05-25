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Англия. Кубок Англии

Фернандеш обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

25 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к поклонникам команды в преддверии финального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Я понимаю, что это был сложный сезон для вас. Мы не показали то, на что вы рассчитывали. Команда не соответствовала уровню вашей поддержки. «Манчестер Юнайтед» - это нечто большее, чем просто красивое название. Это то, что мне глубоко небезразлично», - передает слова португальского футболиста The Players Tribune.

Финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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