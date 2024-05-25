​Далот: «Нельзя считать «Манчестер Юнайтед» аутсайдером»

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот не считает свой клуб слабейшим накануне финала Кубка Англии, в котором «красным дьяволам» будет противостоять «Манчестер Сити» - чемпион страны. По его словам, даже в худшие свои моменты «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать накануне важных матчей:

- Доминирование «Манчестер Сити» в последние годы вызывает мандраж. Но когда ты играешь за «Юнайтед», то не должен чувствовать себя аутсайдером. И они это тоже понимают - что мы не будем бояться их. Мы сыграем на своём максимальном уровне, и они тоже сыграют в свой лучший футбол, - цитирует слова Далота DerbyDerbyDerby.it.