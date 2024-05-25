Гвардиола: «Нам везло в АПЛ, но невероятно не везло в Лиге чемпионов»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехах, которых добился клуб в период его работы.

Недавно «горожане» вновь стали победителями Премьер-лиги – в четвёртый раз подряд и в шестой раз за восемь лет при Гвардиоле. В субботу команда может оформить золотой дубль – для этого потребуется обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

«Нам везло в Премьер-лиге, но невероятно не везло в Лиге чемпионов во многих случаях. Это футбол, просто смирись и двигайся вперёд, – отвечает Гвардиола на вопрос об успехах «Манчестер Сити» в преддверии финала. – Конечно, помогает и тот факт, что в клубе на протяжении многих лет остаётся один тренер, один спортивный директор, председатель правления, генеральный директор и другие люди», – сказал на пресс-конференции 53-летний специалист.