Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» может обыграть «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился планом на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Встреча пройдёт в субботу в 17:00 по московскому времени. В прошлом году в финале турнира сошлись те же команды – тогда верх взяли «горожане» (2:1).

«В этой игре нам придётся пожертвовать владением мячом, потому что «Манчестер Сити» очень хорош в данном компоненте. Нам нужно сосредоточиться на хорошей организации в обороне – если мы добьёмся этого, то у нас будут шансы», – поведал на пресс-конференции нидерландский тренер, для которого предстоящий матч может стать последним у руля «красных дьяволов», если верить многочисленным слухам.