Тен Хаг: «Мы во всём превзошли «Манчестер Сити» в прошлогоднем финале»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил, как прошёл финал Кубка Англии в прошлом году.

Два манчестерских гранда вновь сыграют в решающем кубковом поединке английского сезона. Годом ранее верх взял коллектив Хосепа Гвардиолы, выигравший финал со счётом 2:1 благодаря дублю Илкая Гюндогана.

«Прошлое нельзя изменить, однако, проанализировав тот матч, мы убедились, что были лучше соперника. Согласно нашим данным, мы превзошли «Манчестер Сити» почти во всём, кроме владения мячом. Проникновения в чужую треть, созданные моменты, удары в створ, ожидаемые голы – во всём этом мы были лучше в том матче», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.

Встреча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени.