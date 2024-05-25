Тен Хаг: «Три финала за два сезона – отличный результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил свои успехи за два сезона работы в клубе.

«Красные дьяволы» финишировали восьмыми в АПЛ-2023/24, но могут вновь выиграть трофей – для этого потребуется одолеть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, который состоится в субботу. В прошлой кампании, напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил «горожанам» в финале Кубка Англии, но смог выиграть Кубок лиги, взяв верх над «Ньюкаслом».

«Да, думаю, победа в субботу многое изменит – мы завоюем ещё один трофей, попадём в еврокубки. Я бы сказал, что три финала за два сезона – отличный результат, ведь клуб был далеко не в лучшем состоянии, когда я пришёл. Нам удалось значительно прибавить, хоть этот сезон и сложился ужасно из-за травм. Летом нам нужно принять меры, чтобы изменить ситуацию», – цитирует The United Stand тен Хага.