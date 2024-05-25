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Англия. Кубок Англии

Уволит ли Гвадиола тен Хага: Какими будут составы на дерби Манчестера в финале Кубка Англии

25 Мая 2024 • 10:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 9.00 X 5.70 2 1.33
Через 6 ч. 23 мин.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в финале Кубка Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд Хосепа Гвардиолы и Эрика тен Хага.

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер, Родри, Силва, Грилиш, Фоден, де Брёйне, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Мартинес, Каземиро, Уан-Биссака, Майну, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн, Рэшфорд.

У «Манчестер Юнайтед» в последнее время были травмированы Гарри Магуйар, Люк Шоу, Виктор Линделоф и Тирелл Маласиа. Фиаско в финале может стоить Эрику тен Хагу поста главного тренера «красных дьяволов».

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» стартует сегодня, 25 мая, в 17:00 мск. За ходом манкунианского дерби можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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Сегодня, 25 Мая
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Сегодня, 25 Мая
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07:46 · Англия. Кубок Англии
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03:08 · Англия. Кубок Англии
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02:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Если бы не травмы, «Манчестер Юнайтед» попал бы в топ-4» 1
02:46 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Нам везло в АПЛ, но невероятно не везло в Лиге чемпионов»
02:35 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» может обыграть «Манчестер Сити»
01:56 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Мы во всём превзошли «Манчестер Сити» в прошлогоднем финале»
01:42 · Англия. Кубок Англии
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23:40 · Англия. Кубок Англии
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17:46 · Англия. Кубок Англии
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18:39 · Англия. Кубок Англии
Далот объяснил свой прогресс
22 Мая
22:31 · Англия. Кубок Англии
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02:19 · Англия. Кубок Англии
​Онана: «Хотим победить в Кубке»
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