Уволит ли Гвадиола тен Хага: Какими будут составы на дерби Манчестера в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в финале Кубка Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд Хосепа Гвардиолы и Эрика тен Хага.

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер, Родри, Силва, Грилиш, Фоден, де Брёйне, Холанн.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Мартинес, Каземиро, Уан-Биссака, Майну, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн, Рэшфорд.

У «Манчестер Юнайтед» в последнее время были травмированы Гарри Магуйар, Люк Шоу, Виктор Линделоф и Тирелл Маласиа. Фиаско в финале может стоить Эрику тен Хагу поста главного тренера «красных дьяволов».

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» стартует сегодня, 25 мая, в 17:00 мск. За ходом манкунианского дерби можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов