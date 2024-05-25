«Мы всё обсудили»: Тен Хаг дал понять, что его будущее уже решено

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём дальнейшем пребывании в клубе.

В СМИ всё чаще появляется информация о скором увольнении специалиста, которое состоится даже в случае победы над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. В преддверии матча сам нидерландец заявил, что не будет вести никаких переговоров с владельцами клуба после заключительной игры сезона.

«Переговоры на следующей неделе? Нет, мы с клубом уже всё обсудили, и в воскресенье я уеду в отпуск. Думаю, я это заслужил», – приводит журналист Рич Фэй слова тен Хага, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.

Финальный матч Кубка Англии состоится в субботу, его начало запланировано на 17:00 по московскому времени.