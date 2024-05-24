Тен Хагу не сообщали о скором увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не получал от клуба информации о своём будущем.

По данным различных источников, руководство «красных дьяволов» уже решило отправить нидерландского специалиста в отставку при любом исходе субботнего финала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Тем не менее, как утверждает журналист Лаури Уитуэлл, наставник не получал от клуба никаких сообщений о своём предстоящем увольнении.

Встреча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени. По итогам завершившегося розыгрыша Английской премьер-лиги коллектив тен Хага финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.