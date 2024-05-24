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Англия. Кубок Англии

Гвардиола поддержал тен Хага

24 Мая 2024 • 17:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 9.50 X 5.90 2 1.32
Через 22 ч. 30 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об Эрике тен Хаге перед финальным матчем Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг сделал много хороших вещей, я очень уважаю его работу. Я согласен с ним, когда он говорит, что в этом сезоне у «Манчестер Юнайтед» не было полноценного состава, учитывая большое количество травм.

Я всегда сосредоточен на том, чтобы игроки были в форме – иначе мы не сможем их использовать. У «Манчестер Юнайтед» было много кадровых проблем. В таких ситуациях тренеры страдают. Их состав действительно хорош, но когда ты не можешь использовать всех игроков – это проблема», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу

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