Онана: «Я здесь не для того, чтобы поддерживать тен Хага»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не стал поддерживать главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Тен Хаг – хороший парень, хороший тренер. Тактически он очень хорош, что он показал в прошлом сезоне. Меня здесь не было, тогда они попали в четвёртку лучших.

В этом сезоне произошло много событий. Я здесь не для того, чтобы поддерживать тен Хага. Он достаточно велик, чтобы поддержать себя. Могу лишь сказать, что он хороший парень, позитивный тренер и отличный тактик», - сказал Онана журналистам.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу