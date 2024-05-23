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Англия. Кубок Англии

Далот объяснил свой прогресс

23 Мая 2024 • 18:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 9.50 X 5.90 2 1.30
25.05 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот признал, что индивидуально текущий сезон становится для него лучшим в карьере. Португалец дал комментарий по поводу своего прогресса.

«Секрет в том, чтобы быть стабильным изо дня в день. Думаю, самое сложное, что я изменил – стабильность. Я соблюдаю режим сна, питание, восстановление. Думаю, это три основных аспекта. Я старался быть стабильным», - сказал Далот журналистам.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент готовится к финалу Кубка Англии против «Манчестер Сити». Команды сразятся за трофей в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот

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18:39 · Англия. Кубок Англии
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