Невилл назвал оптимальную связку центральных защитников «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о выборе состава на финал Кубка Англии.

«Красные дьяволы» разыграют трофей с «Манчестер Сити» 25 мая. Наставнику Эрику тен Хагу придётся принять ряд непростых решений в вопросе выбора состава в связи с многочисленными травмами игроков.

«Думаю, в финале будут играть Эванс и Мартинес. Сомневаюсь, что тен Хаг выпустит Варана и Мартинеса одновременно – они долго не играли, это будет большим риском», – заявил в подкасте Stick to Football Невилл.

В случае триумфа в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» получит путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.