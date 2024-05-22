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Англия. Кубок Англии

Невилл назвал оптимальную связку центральных защитников «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии

22 Мая 2024 • 22:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
25.05 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о выборе состава на финал Кубка Англии.

«Красные дьяволы» разыграют трофей с «Манчестер Сити» 25 мая. Наставнику Эрику тен Хагу придётся принять ряд непростых решений в вопросе выбора состава в связи с многочисленными травмами игроков.

«Думаю, в финале будут играть Эванс и Мартинес. Сомневаюсь, что тен Хаг выпустит Варана и Мартинеса одновременно – они долго не играли, это будет большим риском», – заявил в подкасте Stick to Football Невилл.

В случае триумфа в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» получит путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.

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Сегодня, 22 Мая
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