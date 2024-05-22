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Англия. Кубок Англии

​Онана: «Хотим победить в Кубке»

22 Мая 2024 • 02:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
25.05 17:00

Несмотря на откровенно неудачный сезон, «Манчестер Юнайтед» имеет шанс исправить ситуацию - если удастся победить в Кубке Англии. Но для этого надо будет обыграть «Манчестер Сити» - задача не из простых. Голкипер «МЮ» Андре Онана полон решимости сделать это:

- Сезон действительно складывается непросто. Есть много команд, которые выступают лучше, и это огорчает. Но мы хоти подарить радость нашим поклонникам в воскресенье. Мы должны чем-то ответить за то, что весь сезон они надеялись и поддерживали нас, - цитирует слова Онана derbyderbyderby.it.

Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с прошлого года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

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