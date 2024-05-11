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Англия. Кубок Англии

​Бекхэм верит в победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии - над «Манчестер Сити»

11 Мая 2024 • 02:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
25.05 17:00

В конце мая, 25 числа, состоится финал Кубка Англии, в котором встретятся два клуба из Манчестера - «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Легендарный «красный дьявол» Дэвид Бекхэм верит в то, что подопечные Эрика тен Хага, несмотря на очень непростой сезон, смогут победить в финале.

- Сложности были раньше, не только сейчас. Статус игрока «Манчестер Юнайтед» должен давать дополнительную мотивацию, именно на это я и рассчитываю в финале против принципиального соперника - «Манчестер Сити», - цитирует слова Бекхэма TalkSPORT.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал Кубок Англии в 2016 году.


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