Киммих начал сомневаться в переходе в «Барселону»

Игрок «Баварии» Йозуа Киммих инициировал переговорный процесс о пролонгации трудового соглашения с мюнхенским клубом. Об этом информирует издание Sport.es.

Это произошло после того, как минувшей зимой наставник «Барселоны» Хави сообщил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее активно ходили слухи, что немецкий футболист испытывает сильное желание перейти в каталонский клуб.

Несмотря на то, что Хави объявил, что останется в «Барселоне» по окончании нынешнего сезона, переговорный процесс Киммиха с «Баварией» не был прекращён.

Трудовой договор Киммих с «Баварией» истекает летом 2025 года.