Хёйлунн – о финале Кубка Англии: «Хотим сделать что-то особенное»

Расмус Хёйлунн, форвард «Манчестер Юнайтед», дал свой комментарий о предстоящем финальном матче Кубка Англии.

Напомним, в решающем матче турнира «красные дьяволы» встретятся с «Манчестер Сити», матч пройдёт 25 мая на «Уэмбли», стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

- У «Манчестер Юнайтед» есть шанс выиграть трофей, это моя первая возможность выиграть с клубом титул. Для меня это большой матч, хотим сделать что-то особенное, - приводит слова нападающего BBC.

21-летний форвард в текущем сезоне провёл 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и сделал две результативные передачи.