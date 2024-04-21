Фернандеш ответил, будет ли сезон для «Манчестер Юнайтед» успешным, если выиграют Кубок Англии

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

Напомним, основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3, в серии послематчевых пенальти «красные дьяволы» были точнее и обеспечили себе выход в финал, где их соперником станет «Манчестер Сити». Отметим, что встреча пройдёт 25 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

- Мы поставили себя в затруднительное положение и должны были заканчивать с этим раньше, но этого не сделали. Нам нужно было действовать намного лучше.

Если победим в Кубке Англии, будет ли сезон успешным? Сезон никогда не будет успешным, если «Манчестер Юнайтед» выиграет только Кубок Англии, - приводит слова португальского футболиста ВВС.