У «Манчестер Юнайтед» зафиксировано больше 65 кадровых потерь в сезоне

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» завоевал путёвку в финал Кубка Англии, обыграв скромный «Ковентри» по итогам серии пенальти после ничьей 3:3. По ходу экстра-тайма замена понадобилась полузащитнику «красных дьяволов» Скотту Мактоминаю.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях пишет о том, что по ходу сезона 2023/2024 в составе «Манчестер Юнайтед» было зафиксировано уже больше 65 отдельных случаев травм или болезней игроков.

Напомним, что в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити». Решающая битва на за трофей на «Уэмбли» пройдёт 25 мая.