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Англия. Кубок Англии

Магуайр подвёл итоги матча с «Ковентри»

21 Апреля 2024 • 20:48 Комментировать
Ковентри
3:3
Манчестер Юнайтед

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвёл итоги матча против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

Напомним, основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3, в серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Манчестер Юнайтед».

- «Манчестер Юнайтед» хорошо начал игру, потом пропустили небрежный гол. Не нужно было пропускать второй мяч. Соперник усложнил нам задачу во втором тайме. На протяжении 60 минут матча мы контролировали ситуацию, потом пропустили из ничего, - сказал англичанин по окончании встречи.

В финале Кубка Англии соперником «Манчестер Юнайтед» станет «Манчестер Сити», встреча пройдёт 25 мая в Лондоне.


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