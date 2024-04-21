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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии второй год подряд

21 Апреля 2024 • 20:40 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси

На выходных в Англии состоялись полуфиналы Кубка Англии. Обе игры на «Уэмбли» получились увлекательными – «Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 1:0, а «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Ковентри» по пенальти после ничьей 3:3 (по ходу второго тайма «красные дьяволы» упустили перевес в три гола).

Таким образом, в финале Кубка Англии сойдутся два клуба из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». Любопытно, что в прошлом году финал турнира был точно таким же, и в нём «Манчестер Сити» отпраздновал победу над соседями со счётом 2:1.

Финальный матч Кубка Англии пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 25 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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