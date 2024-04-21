«Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/2 финала состоялся 21 апреля на стадионе «Уэмбли».

Пока «Манчестер Сити» и «Челси» выгрызали себе дорогу к финалу Кубка Англии в очном матче, «Манчестер Юнайтед» волею сетки пошёл тропой полегче. В соперниках у «дьяволов» был «Ковентри». Вообще, дорога футболистов тен Хага по Кубку Англии проходит неплохо – «Уиган», «Ноттингем», только «Ливерпуль» выбивался из канвы слабых соперников. Но «Ковентри» ещё нужно было обыграть, клубы из чемпионшипа никогда не сдаются. Тем более, заранее.

Тен Хаг никак послаблений не дал, с первых минут вышли все звёзды атаки: Рэшфорд, Хойлунн, Гарначо, Бруну Фернандеш. Центр поля цементировали Каземиро и Майну, а «восьмёрку» отыграл Скотт Мактоминай, который и из глубины врывался отлично, и в отборе помогал. Именно усилия шотландца и были вознаграждены голом. Причём моменты у «МЮ» возникали редко. То Гарначо махнёт ногой мимо мяча, то Рэшфорд пробьёт рядом со штангой после обычного выноса Онаны.

И вот, в середине первого тайма наконец получилась толковая атака у «Юнайтед». Пас от Гарначо по правому краю штрафной площади нашёл Далота, а тот прострелил во вратарскую. Мяч пролетел мимо защитника к Мактоминаю, который в касание прошил голкипера – 0:1. «Ковентри» не отсиживался в обороне, под конец тайма тоже кольнул неплохой атакой. Экклз справа влетел в штрафную площадь и опасно пробил/прострелил в направлении дальнего угла. Там рвался замыкать Симмс, но помешал ему Далот, и мяч пролетел рядом со штангой.

Этот шанс хозяева не реализовали, а в раздевалку получили второй мяч. Бруну Фернандеш от правого углового флага навесил к 11-метровой отметке, откуда Магуайр вколотил мяч под перекладину – 0:2. И «дьяволы» продолжали атаковать, не давали «Ковентри» мыслей о камбэке. Бруну Фернандеш с дальней дистанции метил в «девятку», совсем немного не попав. Дриблинг Гарначо тоже обострял ситуацию, но не хватало аргентинцу конкретики в завершении.

На исходе часа игрового времени хозяева получили разгром. Тот же Бруну Фернандеш сам разогнал атаку передачей на Рэшфорда, и сам же подхватил мяч после борьбы Маркуса. Португалец убрал на замахе соперника, пробил, рикошет чуть-чуть помог и мяч оказался в сетке – 0:3. Но разгрома «Ковентри» избежал. И даже поражения в основное время. Это свежий Фабиу Тавареш совершил рывок справа и прострелил, а Элис Симмс при полном попустительстве обороны в касание расстрелял Онану – 1:3

А в концовке ещё и изрядное количество нервных клеток пришлось потратить «дьяволам». Ведь тот же Симмс разогнал контратаку «Ковентри», сместился с левого фланга к центру и отдал на О'Хейра, а тот пробил метров с 22. Мяч отскочил от спины Уан-Биссаки и по дуге обогнул Онану – 2:3. А потом ещё и Торп плотно приложился с линии штрафной площади, но Онана вытащил мяч из-под перекладины.

Но так и не удержал преимущество «МЮ». На третьей компенсированной минуте удар Бинкса нашёл руку Уан-Биссаки, после чего арбитр указал на «точку». Пенальти реализовал Райт, грамотно разбросавший Онану и мяч по разным углам – 3:3. И чистая победа «МЮ» превращается в дополнительное время. Катастрофа для «дьяволов».

В компенсированное время «Юнайтед» вёл себя очень активно, но только один момент создал. Зато какой. Амад развернул оппонента и тонкой передачей на ход нашёл Бруну Фернандеша. Португалец лупил что есть силы с линии штрафной площади, но сотряс перекладину. А «Ковентри» ответил перед финальным свистком. Элис Симмс с правого края штрафной площади пробил в перекладину, после чего мяч отскочил в сторону. Успел «Ковентри» и забить, вот только Райт уже в офсайде качнул Бруну и прострелил, так что точный удар Торпа не получил отражения на табло.

Матч перетёк в серию пенальти, которую обескураживающим ударом начал Каземиро. Коллинз реагировал по удару и спокойно парировал мяч, пущенный по центру. У хозяев же Райт и Торп пробили чётко. Но вот далее начались проблемы: О'Хейр и Шиф не смогли переиграть Онану, а у «МЮ» все (Далот, Эриксен, Фернандеш и Хёйлунн) пробили точно. 4:2 в серии пенальти.

Всё-таки победил «МЮ» и стал вторым финалистом Кубка Англии. За трофей же придётся сразиться с земляками из «Сити».