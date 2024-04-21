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Англия. Кубок Англии

71-летний владелец «Манчестер Юнайтед» пробежал марафон

21 Апреля 2024 • 17:56 Комментировать
Ковентри
0:1
Манчестер Юнайтед
1-й тайм

Джим Рэтклифф, 71-летний владелец «Манчестер Юнайтед», был замечен во время бега на марафоне в Лондоне. Соответствующие видео появились в социальных сетях - они были сняты в воскресенье в первой половине дня.

Очевидно, Рэтклифф решил пробежать марафон перед полуфинальным матчем «Манчестер Юнайтед» против «Ковентри» в Кубке Англии. Как сообщает Daily Mail, Рэтклифф уже не впервые участвует в марафоне – его личным рекордом является преодоление дистанции за 4 часа и 32 минуты.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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Сегодня, 21 Апреля
17:56 · Англия. Кубок Англии
71-летний владелец «Манчестер Юнайтед» пробежал марафон
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17:29 · Англия. Кубок Англии
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17:00 · Англия. Кубок Англии
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12:54 · Англия. Кубок Англии
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10:13 · Англия. Кубок Англии
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08:40 · Англия. Кубок Англии
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