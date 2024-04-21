71-летний владелец «Манчестер Юнайтед» пробежал марафон

Джим Рэтклифф, 71-летний владелец «Манчестер Юнайтед», был замечен во время бега на марафоне в Лондоне. Соответствующие видео появились в социальных сетях - они были сняты в воскресенье в первой половине дня.

Очевидно, Рэтклифф решил пробежать марафон перед полуфинальным матчем «Манчестер Юнайтед» против «Ковентри» в Кубке Англии. Как сообщает Daily Mail, Рэтклифф уже не впервые участвует в марафоне – его личным рекордом является преодоление дистанции за 4 часа и 32 минуты.

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.