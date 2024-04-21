Каземиро в обороне: Тен Хаг высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» переполнен лазарет, и Эрику тен Хагу пришлось на кубковый полуфинал против «Ковентри» ставить Каземиро в центр обороны. Нидерландский специалист дал комментарий по поводу ситуации.

«Проблемы в обороне? Мы должны решить их, и мы это сделаем. У нас много травм, особенно в защитной линии. У нас почти закончились варианты. Но у нас есть два опытных игрока [Магуайр и Каземиро], которые смогут во всём разобраться», - сказал тен Хаг ITV Sport.

Следить за матчем Кубка Англии между «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.