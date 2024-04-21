Тен Хаг: «Мы можем конкурировать с лучшими командами мира, когда мы в форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед матчем ½ финала Кубка Англии против «Ковентри».

«У нас есть отличная возможность выйти в финал Кубка Англии. Даже в лучшие свои годы «Манчестер Юнайтед» не так часто доходил до финала турнира. Возможно, это случалось три раза за десятилетие.

Мы можем соответствовать требованиям и конкурировать с лучшими командами мира, когда мы в лучшей форме. Но у нас есть и недостатки», - сказал тен Хаг ITV Sport.

Следить за матчем между «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции.

Первым финалистом Кубка Англии в субботу стал «Манчестер Сити».