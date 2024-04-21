Каазанский о матче «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед»: «Класс тут несопоставим»

Известный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Кубка Англии «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед».

«Учитывая все-таки разницу в классе и в мастерстве, представить, что «Ковентри» забьет, вполне себе возможно, опять же основываясь на хаосе в обороне «Ман Юнайтед». Но в любом случае класс тут просто несопоставим», — цитирует журналиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 21 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал турнира.