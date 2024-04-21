Каземиро рассказал грустную историю ухода из «Реала»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро вспомнил свой уход из «Реала».

«Когда я уже был близок к тому, чтобы уйти, то зашёл в кабинет Анчелотти, а он плакал. Я спросил его: «Почему вы плачете?» Он ответил: «Казе, я не знаю. Просто хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил». Тогда я усомнился, стоит ли мне уходить», – цитирует игрока издание El Chiringuito.

Напомним, что полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года. В составе «сливочных» 32-летний опорник провёл семь лет, сыграв в 336 матчах. Каземиро выиграл с мадридским клубом 15 трофеев.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.