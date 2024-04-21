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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам

21 Апреля 2024 • 08:40 Комментировать
Ковентри
...
Манчестер Юнайтед
Через 8 ч. 35 мин.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам.

«Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и для чего я здесь – брать трофеи и создавать экономическую ценность. И мы работаем над этим.

Во время этого процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично, отношусь к этому рационально», – цитирует нидерландского специалиста Sky Sports.

Напомним, что после 32 матчей «красные дьяволы» занимают в первенстве Англии седьмое место. Сегодня, 21 апреля, манкунианцы сыграют с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам
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01:27 · Англия. Кубок Англии
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