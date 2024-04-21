Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем отношении к критике и неудачам.

«Я не трачу энергию на то, чтобы понять, справедливо ко мне относятся или нет. Я знаю, чем мы занимаемся и для чего я здесь – брать трофеи и создавать экономическую ценность. И мы работаем над этим.

Во время этого процесса случаются неудачи, и я смотрю на это реалистично, отношусь к этому рационально», – цитирует нидерландского специалиста Sky Sports.

Напомним, что после 32 матчей «красные дьяволы» занимают в первенстве Англии седьмое место. Сегодня, 21 апреля, манкунианцы сыграют с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.