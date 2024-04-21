Бернарду Силва: «Мы невероятно устали физически»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что тяжёлый график чрезмерно перегружает его команду.

В среду «горожане» отыграли 120 минут против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а затем уступили «сливочным» в серии пенальти. Уже в субботу коллективу Хосепа Гвардиолы пришлось провести ещё один важный поединок – против «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии, – чем испанский наставник был крайне недоволен. Опасения специалиста подтвердил Бернарду Силва, забивший единственный гол в полуфинальной игре.

«Мы невероятно устали физически. У нас было всего два дня на восстановление, у «Челси» – пять или шесть. Это несправедливо, ведь меньше трёх дней назад нам пришлось сыграть 120 минут, в то время как у «Челси» было пять дней на то, чтобы спокойно подготовиться к матчу с нами», – цитирует City Xtra Бернарду Силву.