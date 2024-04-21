Тен Хаг объяснил спад результативности Хёйлунна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему результативности нападающего Расмуса Хёйлунна.

Датский футболист забивал в шести поединках кряду, прежде чем выбыл из строя из-за мышечного повреждения. С момента возвращения на поле 21-летний форвард появился на поле семь раз, не отметившись ни одним результативным действием.

«Хёйлунн выглядел фантастически, когда у нас было много доступных игроков. Он составлял часть сильной атаки. После его возвращения нам пришлось идти на некоторые компромиссы, что снизило его результативность», – рассказал тен Хаг в интервью в преддверии воскресного матча полуфинала Кубка Англии против «Ковентри».