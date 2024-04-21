«Манчестер Сити» в седьмой раз сыграет в финале национального Кубка при Гвардиоле

Хосеп Гвардиола в очередной раз вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии.

Действующие победители турнира одолели в полуфинале «Челси». Согласно данным Squawka, «Манчестер Сити» сыграет в финале одного из двух национальных Кубков в седьмой раз с момента назначения Гвардиолы на пост главного тренера (сезон-2016/17). Лишь одна команда имеет такой же показатель за обозначенный период – всё тот же «Челси».

«Горожане» ни разу не проигрывали в финалах Кубка Англии и Кубка лиги при Гвардиоле. Соперником «Сити» по решающему поединку на этот раз станет победитель встречи «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед», которая состоится в воскресенье.