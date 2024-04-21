Тен Хаг: «Травмы – обычное явление, но не в таких количествах, как в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на очередной вопрос о проблемах команды с травмами.

Как стало известно в преддверии полуфинального матча Кубка Англии против «Ковентри», список травмированных игроков «красных дьяволов» пополнили Мэйсон Маунт, Софьян Амрабат и Вилли Камбвала.

«Травмы – это обычное явление для футбола, но не в таких количествах, как у нас на ключевых позициях. Такова моя позиция – другие могут оценивать ситуацию иначе, но я не могу заботиться об этом. Я должен оценивать положение дел максимально реалистично и рационально.

Меня не волнует критика. Что меня действительно беспокоит – то, что я могу выбирать из полного состава только раз в 18 месяцев», – заявил тен Хаг перед встречей с «Ковентри», которая состоится в воскресенье.