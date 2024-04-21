«Челси» вылетел в полуфинале Кубка Англии в 11-й раз – только две команды делали это чаще

Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в полуфинальном поединке Кубка Англии.

Судьба путёвки в финал решилась на 84-й минуте, когда полузащитник «горожан» Бернарду Силва забил единственный гол в матче. По сведениям The Athletic, «Челси» завершил выступление в Кубке Англии на стадии полуфинала в 11-й раз в истории – третий показатель после «Эвертона» (13) и «Тоттенхэма» (12).

Соперником «Манчестер Сити» по финалу станет победитель противостояния «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед». Вторая полуфинальная встреча пройдёт в воскресенье в 17:30 по московскому времени.