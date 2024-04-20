Тьяго Силва – о поражении от «Манчестер Сити»: «Трудно описать словами, что я чувствую»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва поделился эмоциями после неудачи в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

39-летний футболист провёл на поле всю игру, но не помог лондонцам избежать минимального поражения. «Горожане» забили единственный гол на 84-й минуте усилиями Бернарду Силвы.

«Трудно описать словами то, что я сейчас чувствую. Нам очень жаль, что мы не смогли сделать это, но мы отдали на поле все силы. Горжусь командой. Спасибо всем вам за то, что никогда не покидали нас», – обратился бразилец к болельщикам посредством социальных сетей.

Вылетев из Кубка Англии, «Челси» лишился последнего шанса завоевать трофей в текущем сезоне. В Премьер-лиге «синие» занимают девятую строчку.