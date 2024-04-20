Лэмпард: «Сегодня мы не увидели настоящий «Манчестер Сити»

Бывший английский футболист Фрэнк Лэмпард оценил игру «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии против «Челси».

Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу (1:0) благодаря голу Бернарду Силвы на 84-й минуте, однако, как считает Лэмпард, была далека от своей лучшей игры.

«Не думаю, что сегодня имеет смысл анализировать выступление «Манчестер Сити» – это была не та команда. У игроков не было свежести, им не хватало энергии для прессинга, остроты, инстинкта убийцы. Сегодня всё зависело от характера.

Когда ты играешь за топ-команду, тебе нужно проводить много матчей. Сегодня «Манчестер Сити» показал себя с новой стороны, сумев победить при столь непростых обстоятельствах», – рассказал в беседе с BBC Лэмпард.