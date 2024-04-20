Лэмпард оценил уровень Палмера и сравнил с собой

Бывший футболист и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает о полузащитнике Коуле Палмере.

21-летний футболист феноменально проводит дебютный сезон в составе «синих». В сегодняшнем матче Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1) лидеру лондонцев не удалось отличиться, однако его выступление всё равно впечатлило Лэмпарда.

«Палмер может пойти очень далеко. Удивительно, что он добился этого всего с самого начала, в такой трудной ситуации. Страшно представить, чего он может достичь, ведь он уже показывает невероятный уровень.

Когда я пришёл в «Челси» мне потребовался год, чтобы почувствовать себя комфортно, а Палмеру удалось заявить о себе сразу. В этом нужно отдать ему должное», – передаёт BBC высказывания легендарного экс-хавбека.