Почеттино – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы были лучше и заслуживали большего»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о проигранном матче полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

Лондонцы не уступали «горожанам» в остроте у чужих ворот, однако не смогли реализовать голевые моменты, в то время как «Сити» воспользовался своей возможностью на 84-й минуте.

«Мы пропустили тогда, когда не должны были пропускать. У нас было много моментов, но мы не смогли проявить хладнокровие перед воротами, поэтому не забили.

Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслуживать, а в терпении, которого нам не хватило.

В прошлом матче мы забили шесть голов, а сегодня не сделали этого ни разу, хотя, возможно, имели даже больше моментов», – заявил в интервью BBC Почеттино.