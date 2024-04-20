«Челси» завершит сезон без трофеев, при новых владельцах клуб не выиграл ни одного титула

В субботу «синие» на стадионе «Уэмбли» уступили «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее лондонцы потеряли математические шансы на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиге, а также в финале Кубка лиги проиграли «Ливерпулю» Юргена Клоппа.

В еврокубках «синие» в этом сезоне не участвовали.

Отметим, что «Челси» пока что не выиграл ни одного трофея с тех пор, как новыми владельцами клуба стали американцы, выкупив «Челси» у Романа Абрамовича в 2022 году.

В чемпионате Англии «Челси» занимает девятое место, набрав в 31 туре 47 очков.

23 апреля лондонцы на выезде сыграют против «Арсенала», начало дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.