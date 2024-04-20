Гвардиола – о матче с «Челси»: «Мы не должны были играть сегодня, это недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство расписанием после победы своей команды над «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0)

В среду «горожане» проводили ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», в котором потерпели поражение в серии пенальти, а уже сегодня бились за путёвку в финал Кубка Англии с «Челси». На этот раз коллективу Гвардиолы удалось добиться успеха – единственный гол забил Бернарду Силва на 84-й минуте.

«Было недопустимо проводить этот матч сегодня. Это невозможно из-за физического состояния игроков, это ненормально, неприемлемо. 120 минут игры с «Реалом», эмоции, поражение. Я знаю, что в Англии особое отношение к Кубку, но речь о здоровье игроков. Я не понимаю, как мы сегодня выжили.

Почему мы не могли сыграть в воскресенье? «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри», как и «Челси», не играли в середине недели.

Мы хотим играть в футбол, мы любим играть в футбол, но это уже слишком», – передаёт BBC комментарии Гвардиолы.