Лэмпард: «Челси» показывает отличную игру против топ-команд»

Бывший игрок и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о положении дел в клубе после матча Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

Команда Маурисио Почеттино упустила последний шанс выиграть трофей в текущем сезоне, уступив путёвку в финал «Манчестер Сити». Судьбу поединка решил гол Бернарду Силвы на 84-й минуте.

«Думаю, болельщикам «Челси» следует проявить терпение. Команда показала отличную игру против топ-соперников: мы видели в обоих матчах Премьер-лиги с «Манчестер Сити», мы видели это в матчах с «Арсеналом» и «Астон Виллой», а также сегодня», – цитирует BBC Фрэнка Лэмпарда.