Де Брёйне: «Я очень устал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался после выхода в финал Кубка Англии.

20 апреля подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Челси» с минимальным счетом 1:0.

— Я очень устал, это была тяжелая неделя. Команда проявила характер после тяжелого матча с «Реалом» в среду. Приехать сюда и сыграть вот так – это невероятно, — передает слова де Брёйне журналист Джо Брэй.

В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 14 ассистов.

Второй финалист Кубка Англии определится в битве между «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри», которая пройдет 21 апреля.