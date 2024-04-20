Бернарду Силва: «Рад, что мы смогли исправиться после вылета от «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу команды над «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).

«Горожане» реабилитировались после недавнего вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала», сумев обыграть «Челси» на «Уэмбли». Автором единственного гола стал Силва, поразивший ворота лондонцев на 84-й минуте.

«Я очень рад. Позади очень тяжёлая неделя для нас и лично для меня. В этом положительная сторона того, что мы играем каждые три дня, – есть возможность быстро исправиться. Теперь мы можем выиграть ещё один трофей. На протяжении многих лет мы проявляли характер, и сегодня нам снова это удалось», – сказал в интервью BBC Бернарду Силва, не забивший пенальти в послематчевой серии с «Реалом».