«Манчестер Сити» не проигрывает в основное время в 29 матчах кряду – рекорд клуба

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию, одолев «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).

«Горожане» добыли путёвку в финал благодаря голу Бернарду Силвы, забитому на 84-й минуте встречи. Как отмечает BBC, «Манчестер Сити» не проигрывает уже на протяжении 29 матчей кряду во всех турнирах (23 победы и 6 ничьих) – клубный рекорд. Недавнее поражение от «Реала» учтено в статистике как ничья, поскольку «сливочные» победили в серии пенальти.

Своё последнее на данный момент поражение в основное время команда Хосепа Гвардиолы потерпела от «Астон Виллы» в начале декабря прошлого года (0:1).